Economia Segurados esperam anos por análises de benefícios do INSS, em Goiás Levantamento mostra que 5 milhões estão em fila virtual, que tem prazo legal de 45 dias; em Goiás, há casos de até 2 anos de atraso

A fila de espera pela concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já tem cerca de 5 milhões de brasileiros, de acordo com os dados recebidos pela equipe de transição na área de Previdência Social. Em Goiás, há casos de segurados que já aguardam há dois anos pela análise de seus requerimentos. Muitos deles são pessoas em condição de alta vulnera...