Seguro de carro usado encarece e setor procura alternativas

Em janeiro de 2012, ano de bonança no mercado automotivo nacional, a advogada Flávia Moreira Bacha Meana renovou o seguro de seu Peugeot 207 Passion e viu que a apólice ficou R$ 130 mais cara. Na época, a justificativa foi o aumento do risco de roubo em seu bairro, na zona oeste de São Paulo. Passados dez anos sem nenhum assalto ou colisão, e com duas trocas de car...