Economia Sem acertos, Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões na próxima terça Os números da sorte de hoje foram: 22-30-38-39-49-56.

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (23), em São Paulo, os números do concurso 2474 da Mega-Sena. As dezenas foram: 22-30-38-39-49-56. Não houve ganhador e a estimativa para o próximo concurso é que o prêmio seja de R$ 36 milhões. O novo sorteio será no dia 26 de abril. Se alguém tivesse acertado todos os números, seria pago neste sábado um prêmio estima...