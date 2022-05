Palestras, capacitações, oficinas e atendimento especializado são alguns dos serviços oferecidos na Semana do Microempreendedor Individual (MEI), realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O evento teve início nesta segunda-feira (16) e segue até dia 20 de maio. Em 43 municípios goianos, o Sebrae realizará programação especial com capacitações presenciais, tendo oficinas, palestras, cursos, consultorias e ações de acesso a crédito. As atividades serão presenciais e online para atender os microempreendedores e aqueles que desejam se tornar MEI, no período pós-pandemia.

Os interessados podem se inscrever de graça nas atividades até o encerramento das vagas e podem conferir a programação completa no site.

Empreendedores em Goiás

Goiás, de acordo com dados do Sebrae, possui 386.052 microempreendedores. Já a nível nacional são pouco mais de 13,8 milhões de donos de pequenos negócios formalizados como MEI.

Além da programação da semana, o microempreendedor pode se inscrever na oficina "Descomplica MEI" que também é de graça e é realizada pelo WhatsApp, além de agendar visita com um consultor do Sebrae pelo programa "Sebrae na sua empresa".

O microempreendedor também pode se inscrever em outras capacitações gratuitas que vão abordar temas como inspiração, oportunidades de negócios, comece certo, cuide do dinheiro e hora de vender.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Leia também:

- Setor de serviços terceirizados abre em média 50 vagas de emprego por dia em Goiás

- Economia lança edital para contratação de temporários com salários de até R$ 11.700