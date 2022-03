Economia Senado aprova projeto para amortecer reajustes de combustíveis e criar auxílio-gasolina Texto precisa passar pela Câmara; senadores votam projeto que altera ICMS e zera tributo federal sobre diesel

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - No dia em que a Petrobras anunciou um mega-aumento nos combustíveis, o Senado aprovou nesta quinta-feira (10) o projeto que cria uma conta de estabilização para amortecer reajustes e estabelece diretrizes para uma nova política nacional de preços. O texto também dobra o alcance do Auxílio Gás, pago a beneficiários do Auxílio Brasil, e cria...