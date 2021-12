Economia Senado aprova texto-base da PEC dos Precatórios após governo fazer novas concessões na proposta Medida, que destrava Auxílio Brasil de R$ 400, ainda precisa passar por nova votação na Câmara

Após sucessivos recuos do governo, o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (2), em primeiro turno, o texto-base da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios. A proposta é o mecanismo do governo para destravar o pagamento do programa social Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de dezembro. O texto-base foi aprovado por 64 votos a favor e 13 con...