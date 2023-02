Senador Canedo investiu mais de R$ 20 milhões em uma obra que busca resolver os problemas com o abastecimento de água no município, segundo o prefeito Fernando Pellozo. De acordo com a prefeitura, a obra é feita em parceria com investidores do setor privado e com o Ministério Público e tem como objetivo ampliar o abastecimento de água para mais de 100 mil pessoas.

Segundo a prefeitura, as obras do Consórcio Sul, que foi lançado na quarta-feira (14), foram iniciadas no mês de janeiro e já estão em andamento. O objetivo, segundo a prefeitura, é que, ao todo, sejam feitas:

- Construção de quatro elevatórias de água tratada;

- Instalação de nove conjuntos de motores-bomba, para a reserva de 20 milhões de litros de água que serão distribuídos em mais de 30 bairros;

- Instalação de 12 mil metros de adutora para conduzir a água até a região de Morumbi, região que sofre de falta de água na época da seca;

- Integração com o sistema de saneamento que já existe.

A previsão é que as obras do Consórcio Sul sejam finalizadas em junho de 2024. No entanto, o prefeito afirma estar buscando que elas sejam adiantadas para o final de dezembro de 2023.

Segundo o prefeito, além da região que não possui água tratada, outros bairros que eventualmente ficam sem água devido ao consumo elevado, devem ter "segurança hídrica", a partir do Consórcio Sul.

"O consórcio vai permitir o surgimento de outros bairros, de condomínios. Levar água para essa pequena região e permitir o crescimento da cidade", disse Fernando.

Para o lançamento do Consórcio Sul, o prefeito explicou a importância do investimento do setor privado. Esse investimento, segundo ele, se tratam do adiantamento de taxas que já seriam pagas à prefeitura por parte desses investidores.

Essa parceria foi firmada, de acordo com a prefeitura, com o objetivo de desenvolver a região que deve ser a maior beneficiada com o consórcio, que é a do Bairro Morumbi.

"Se fôssemos esperar a prefeitura ter recurso em caixa e fazer a licitação, esse consórcio não seria consórcio, seria a prefeitura levando agua para uma região que ainda ia se desenvolver", explicou.

"Os investidores já tem projetos nessa área e estão aguardando que a prefeitura chegue lá com infraestrutura. Então fazem o adiantamento do recurso para a prefeitura executar, o que já está acontecendo. Aí a importância do Ministério Público [de fiscalização]", detalhou.

