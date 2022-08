Durante o mês de agosto, o Serasa vai dar oportunidade para as pessoas com inadimplência conseguirem quitar suas dívidas e ficar com nome limpo. A ação ‘Limpa Nome’ conta com a participação de 45 empresas de diversos setores e pode dar descontos que chegam até 90% no valor dos débitos.

Essa parceria, chamada de Serasa Limpa Nome, vai disponibilizar mais de 80 milhões de débitos que poderão ser renegociados em até 36 vezes sem juros. Levando em conta o atual cenário econômico do país e aumento do endividamento das famílias brasileiras, a ideia dessa renegociação surgiu depois de ouvir 2.645 cidadãos que se encontram endividados.

Segundo apontou o levantamento feito pela Serasa, um dos atrativos que servem de motivador para o consumidor buscar quitar suas dívidas são os descontos e parcelamentos sem juros dos débitos. Essa oportunidade, em palavras do diretor do Serasa Limpa Nome, Ignacio Dameno, é a maior ação de negociação com parcelamento sem juros já realizada no Brasil.

“Quando um inadimplente renegocia o débito, a dívida sai do seu nome logo após pagar a primeira parcela, o que o auxilia a retomar crédito. A ação foi a maneira que as empresas envolvidas encontraram para conter a alta da inadimplência”, disse Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.

Dessa forma as empresas acreditam que, com a parceria, os brasileiros endividados vão poder recuperar o poder de compra sem impactar na renda mensal.

É preciso que o consumidor fique atento aos valores na hora de fazer a renegociação da dívida pois, segundo alerta do Serasa, os juros não são aplicados sobre o acordo de parcelamento, porém a dívida negociada pode contar juros pelo atraso no pagamento.

Além disso, por informações do Serasa, as negociações pelas agências dos Correios que oferecem as condições e os descontos especiais da campanha podem ser realizas mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60.

O consumidor pode conferir se tem parcelas sem juros disponíveis por meio dos canais oficiais da Serasa:

● Site: serasalimpanome.com.br

● App Serasa no Google Play e App Store

● Ligação gratuita 0800 591 1222

● WhatsApp: (11) 99575–2096

Veja as empresas que fazem parte da parceria Serasa Limpa Nome:

· Claro

· Ativos

· Atlântico

· Banco BMG

· Banco Digio

· Banco Inter

· Banco Losango

· Banco Neon

· Boticário

· Bradescard

· Bradesco

· Bradesco Financiamentos

· BTG +

· Carrefour

· Crediativos

· Credsystem

· Digio

· DmCard

· Eudora

· FortBrasil

· Grupo Tracker

· Havan

· Hoepers

· Intacto

· Ipanema

· Itapeva

· Itau

· MGW Ativos

· Money Plus

· Multi Crédito

· Nalin

· Net

· Nextel

· Recovery

· Renner

· Riachuelo

· Santander

· Sascar

· Sicoob

· Sorocred

· Uze

· Via Varejo

· VoxCred

· Zema