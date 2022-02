Economia Servidores da Celg T ainda têm destino incerto no Estado Processo de alienação termina na segunda-feira (07) com assinatura de contrato e liquidação de leilão; trabalhadores buscam colocação em órgãos estaduais

O futuro dos trabalhadores da Celg Transmissão (Celg T) segue indefinido, às vésperas de o processo de privatização da estatal ser finalizado na segunda-feira (07), com a assinatura do contrato e a liquidação do leilão. Está prevista uma cerimônia no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, com o governador Ronaldo Caiado (DEM) e representantes da EDP. O grupo português arrem...