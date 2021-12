Economia Servidores federais discutem paralisação Após a aprovação do Orçamento de 2022 com previsão de reajuste salarial apenas para policiais, outras áreas do funcionalismo público federal mobilizam-se para pressionar o governo

Após o lobby de policiais federais surtir efeito e as corporações garantirem recursos para aumentos salariais em 2022, diversas categorias do serviço público federal se reúnem nesta quarta-feira (29) para discutir uma campanha por reajuste no ano que vem. Uma das alternativas em debate é uma paralisação geral de um ou dois dias como forma de pressionar o Palácio do Pl...