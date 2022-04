Economia Sesc e Senac oferecem vagas de emprego em Goiânia, Itumbiara e Caldas Novas; confira Entre as vagas disponíveis estão oportunidades para vigia, auxiliar de lavanderia, dentista, professor, assistente cultural, entre outros.

O Serviço Social do Comércio (SESC) GO e o Serviço Nacional de aprendizagem comercial (SENAC) GO realizam processo seletivo para vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades são para cidades de Goiânia, de Itumbiara e de Caldas Novas. O salário pode chegar a R$ 7 mil. As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do Senac e no site do Sesc&nbs...