Economia Setor de serviços cresce 2,4% em novembro, após dois meses de queda O resultado ficou acima das expectativas do mercado financeiro

O volume do setor de serviços cresceu 2,4% no Brasil em novembro de 2021, na comparação com outubro, informou nesta quinta-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta veio após dois meses consecutivos de queda. Com isso, o segmento recuperou a perda acumulada de 2,2% no período. O resultado ficou acima das expectativas do mercado ...