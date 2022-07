Economia Setor de serviços tem primeira queda do ano em Goiás, mostra IBGE Volume apresentou retração de 0,5% em maio, mas resultado ainda é melhor do que o apresentado para o mesmo período em 2021

O setor de serviços apresentou a primeira queda do ano em Goiás, segundo mostra a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de maio, que foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo IBGE. A retração no volume foi de 0,5%. Apesar disso, em comparação com o mesmo mês do ano passado, ainda é de crescimento (6,5%). Das cinco atividades que compõem o setor e foram analisadas pela P...