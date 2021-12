Economia Shoppings de Goiás estimam até 20% de crescimento nas vendas de Natal Balanço parcial mostra bom desempenho na maioria das lojas, que só não foi melhor por conta dos reflexos da inflação sobre a renda do consumidor

Muitos shopping centers da capital tiveram um desempenho satisfatório das vendas neste Natal, com crescimento de até 20% sobre 2019, quando a pandemia ainda não havia começado. Alguns centros de compras repetiram o desempenho dos anos anteriores por conta dos reflexos da inflação sobre a renda do consumidor. O superintendente comercial do Flamboyant Shopping, João R...