A Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Trabalho, oferece nesta semana 258 vagas de emprego em diversas áreas das empresas da cidade. As oportunidades são para aos níveis administrativo e de produção.

Dentre as vagas ofertadas estão 6 para eletricista industrial, 15 para motorista de caminhão e 4 para encarregado de obras. Além dessas, o sistema disponibiliza vagas para estagiários e portadores de necessidades especiais.

Os interessados devem se encaminhar até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

O atendimento é realizado das 08:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira, por livre demanda e sem a necessidade de agendamento, nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial.

Nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia o atendimento ocorre das 08:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira e das 08h às 13h aos sábados.

Disponibilidade de vagas

A prefeitura de Aparacida de Goiânia destaca que o trabalhador recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante.

Quando não houver vagas para perfil do candidato, o interessado pode acessar o site novamente, já que a lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para que seja feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.

As vagas são ofertadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas do município.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

- 46 Motorista Entregador

- 40 Auxiliar De Deposito

- 20 Movimentador De Mercadoria

- 15 Motorista De Caminhão

- 11 Auxiliar De Logística

- 10 Corretor De Imóveis

- 6 Eletricista Industrial

- 5 Auxiliar De Serviços Gerais

- 5 Operador De Caixa

- 4 Auxiliar De Controle De Qualidade

- 4 Auxiliar De Limpeza

- 4 Auxiliar De Mecânico

- 4 Encarregado De Obras

- 4 Padeiro

- 3 Mecânico Automotivo (Linha Leve Reparo Automotivo)

- 3 Operador De Empilhadeira

- 3 PCD

- 3 Técnico Em Segurança Do Trabalho

- 3 Vendedor On-Line

- 2 Açougueiro Desossador

- 2 Ajudante Geral

- 2 Analista De Controladoria

- 2 Analista Financeiro (Instituições Financeiras)

- 2 Assistente Administrativo

- 2 Assistente De Crédito E Cobrança

- 2 Auxiliar De Compras

- 2 Auxiliar De Contabilidade

- 2 Auxiliar De Estoque

- 2 Auxiliar De Faturamento

- 2 Camareiro De Hotel

- 2 Carreteiro (Motorista De Caminhão-Carreta)

- 2 Encarregado De Logística

- 2 Encarregado De Loja

- 2 Fiscal De Loja

- 2 Manobrista

- 2 Master Driver

- 2 Mecânico Diesel

- 2 Motorista Motochapa

- 2 Recepcionista De Hotel

- 2 Serviços Gerais

- 2 Técnico Em Impressoras

- 1 Assistente Comercial

- 1 Auxiliar Administrativo

- 1 Auxiliar De Almoxarifado

- 1 Auxiliar De Consultório

- 1 Auxiliar De Instalação

- 1 Auxiliar De Licitação

- 1 Auxiliar De Modelagem

- 1 AUXILIAR DE PINTURA

- 1 Auxiliar De Recursos Humanos

- 1 Coordenador Financeiro

- 1 Costureiro, A Máquina Na Confecção Em Série

- 1 Cozinheiro Geral 1 Eletricista Bobinador

- 1 Encarregado Fiscal

- 1 Garçom

- 1 Mecânico Industrial

- 1 Motociclista Entregador

- 1 Operador De Pá Carregadeira

- 1 Operador De Retorcedeira

- 1 Serralheiro

- 1 Soldador

