Mais uma decisão na Justiça se mostrou favorável a produtores rurais para suspensão da ‘taxa do agro’. O Sindicato Rural de Jataí conseguiu uma liminar para que as taxas destinadas ao Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) só começassem a ser pagas a partir do dia 31 de março de 2023, data em que completa noventa dias da publicação da lei. A entidade alega que o Estado desrespeitou o princípio da noventena, que proíbe União, estados-membros, Distrito Federal e municípios de cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data da publicação da lei que instituiu ou aumentou tributos. Estado ainda pode recorrer.

A liminar foi concedida aos produtores rurais de Jataí, sindicalizados ou não, bem como os dos municípios de Aparecida do Rio Doce, Aporé, Perolândia e Serranópolis no dia 2 de março. Um dos advogados que representa o sindicato, Leonardo Amaral, disse que é uma vitória para o setor. "Estamos na fase de comercialização da safra que acabou de ser colhida. Ao retirarmos a obrigatoriedade desse recolhimento, evitamos uma perda financeira enorme ao produtor, mesmo que a decisão seja liminar", explica o especialista.

No documento, assinado pelo juiz Thiago Castelliano, é dito que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), situações que envolvem restrição a benefício fiscal, como é o caso do Fundeinfra, ainda que sem aumento ou instituição de tributo, é preciso que privilegie o cidadão em detrimento do Estado, pois “não pode haver surpresa no exercício do poder de tributar”.

No dia 28 de fevereiro, o POPULAR mostrou que o produtor João Paulo Favero Marcório havia conseguido suspender a cobrança com o mesmo argumento. No dia seguinte, em 1º de março, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Carlos Alberto França, suspendeu a liminar, após pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

O POPULAR pediu um posicionamento à PGE sobre o assunto e aguarda retorno.

Polêmica

O Fundeinfra foi recebido com muitas críticas por lideranças e empresários do agronegócio. Na época em que foi votada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), membros do setor chegaram a invadir e depredar o plenário da Casa.

A taxa foi sancionada no dia 6 de dezembro e as alíquotas variam de 0,5% a 1,65%. O menor porcentual será para a carne bovina e o maior para a soja e minério. Cana-de-açúcar será de 1,2% e milho de 1,1%. Frango ficou de fora.

Leia também:

- Produtor consegue suspender cobrança da ‘taxa do agro’

- Presidente do TJ derruba liminar dada a produtor

- Entidades do agro goiano voltam a expor insatisfação com governo