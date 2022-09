O Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO) abriu, nesta sexta-feira (23), 800 vagas para o curso on-line de Temporários no Comércio. O treinamento será ministrado por docentes do Senac Goiás, parceiro da iniciativa, e busca alcançar interessados em vagas de empregos temporários.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente na sede do Sindilojas em Goiânia ou pelo site, também em qualquer unidade do Senac.

O Sindilojas-GO estima que serão ofertadas, neste ano, 4 mil vagas temporárias em comércios de todo Estado, cerca de 14% a mais que no ano passado.

Além de vendedores, deverão ser contratados balconistas, atendentes, empacotadores, estoquistas, caixas e ajudantes.

O curso é direcionado para maiores de 16 anos com ensino médio incompleto ou escolaridade em um grau maior que este. O curso fará a ponte entre os interessados em trabalhar e as empresas.

Balcão de empregos

No dia 26 de outubro, o Sindilojas realiza, ainda, das 9h às 17h, na própria sede do sindicato, o Dia C da Contratação. Haverá uma aula presencial e uma força-tarefa para auxiliar os candidatos a atualizar os currículos. As empresas também farão entrevistas com os candidatos.

Embora as vagas sejam prioritárias dos alunos, o evento também será aberto a toda comunidade.

O Sindilojas-GO estima que com as próximas datas comemorativas, como Dia das Crianças, Black Friday e Natal, o fluxo de contratações temporárias vai aumentar, fazendo crescer, também a necessidade por mão de obra qualificada. Mais informações podem ser obtidas pelo número (62) 3541-3054.