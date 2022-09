Para quem está buscando por oportunidades de emprego, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa e Sine Municipal, divulgou 1.542 vagas nesta semana, para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados devem procurar a sede do Sine Goiânia, na Rua 1, número 147, Setor Central, levando os documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho; ou acessar as vagas – que são atualizadas diariamente - por meio do aplicativo Prefeitura 24horas.

Confira a lista completa de vagas:

Açougueiro 15

Afinador mecânico 1

Agente de pátio 3

Ajudante de cabista 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 18

Ajudante de eletricista 4

Ajudante de obras 44

Ajudante de pintor 2

Ajudante de reparador (telecomunicações) 1

Ajudante de serralheiro 6

Ajustador mecânico 1

Almoxarifado 8

Analista contábil 3

Analista de folha de pagamento 1

Armador de estrutura de concreto armado 30

Assistente administrativo 3

Assistente de controle técnico de manutenção 2

Assistente de vendas 1

Atendente balconista 2

Atendente de balcão 6

Atendente de lanchonete 2

Atendente de lojas 6

Atendente de lojas e mercados 2

Atendente de mesa 5

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 9

Auxiliar de almoxarifado 2

Auxiliar de costura 4

Auxiliar de cozinha 22

Auxiliar de creche 1

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de garçom 12

Auxiliar de limpeza 45

Auxiliar de linha de produção 5

Auxiliar de logística 7

Auxiliar de marceneiro 3

Auxiliar de padeiro 2

Auxiliar de pessoal 1

Auxiliar de serviço de copa 1

Auxiliar financeiro 1

Barbeiro 3

Borracheiro 3

Cabeleireiro 3

Carpinteiro de obras 4

Churrasqueiro 2

Confeiteiro 1

Consultor de vendas 43

Contador 1

Contínuo 1

Costureira de máquina reta 10

Costureira em geral 1

Cozinheiro de restaurante 1

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cumim 2

Depilador de couros e peles 1

Desenhista técnico (cartografia) 11

Eletricista 2

Eletricista de instalações 3

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de instalações industriais 4

Empregado doméstico nos serviços gerais 6

Empregado doméstico arrumador 2

Encanador 8

Engenheiro civil 1

Engenheiro eletricista 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2

Estoquista 1

Faturista 3

Fiel de depósito 1

Garçom 3

Gerente de restaurante 2

Gesseiro fundidor 1

Instalador de película solar (insulfilm) 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 1

Jardineiro 3

Lanterneiro de automóveis (reparação) 1

Lavador de carros 11

Lavador de veículos 3

Lubrificador de máquinas 2

Manicure 8

Mecânico de auto em geral 13

Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) 2

Mecânico de manutenção de refrigerador 2

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

Mecânico de motor de explosão 1

Mecânico de suspensão 1

Mecânico de veículos 2

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo 2

Monitor interno de alarmes 1

Montador 1

Montador de automóveis 1

Montador soldador 17

Motofretista 4

Motorista de caminhão 5

Motorista de caminhão-basculante 3

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1

Motorista de kombi 1

Motorista de ônibus rodoviário 1

Motorista entregador 3

Oficial de manutenção predial 1

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 6

Operador de caixa 14

Operador de compactadora de solos 20

Operador de escavadeira 1

Operador de retro-escavadeira 1

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) 200

Padeiro 1

Panfleteiro 1

Passadeira de peças confeccionadas 1

Pasteleiro 1

Pedagogo 3

Pedreiro 33

Pedreiro de alvenaria 5

Pintor de obras 20 Pintor de veículos (fabricação) 2

Pintor de veículos (reparação) 2

Professor de dança 1

Recepcionista atendente 1

Recepcionista de hotel 1

Recepcionista secretária 1

Repositor de mercadorias 8

Representante comercial autônomo 5

Salgadeiro 1

Serralheiro 4

Serralheiro montador 2

Servente de limpeza 1

Servente de obras 45

Soldador 7

Supervisor administrativo de pessoal 2

Supervisor de orçamento 1

Tapeceiro de veículos 5

Técnico de refrigeração (instalação) 1

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 2

Técnico em segurança do trabalho 1

Torneiro mecânico 2

Trabalhador na floricultura (flores e folhagens de corte) 1

Trabalhador rural 1

Vaqueiro 1

Vendedor de serviços 4

Vendedor interno 94

Vendedor porta a porta 22

Vendedor pracista 21

Vigilante 2

Zelador 1

Zelador de edifício 1

