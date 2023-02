O Sine Municipal da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) está oferecendo 1.120 vagas de emprego em Goiânia nesta semana. As oportunidades também são para pessoas com deficiência (PCD).

Dentre os empregos ofertados há 503 vagas para atendente de telemarketing, 40 para vendedor pracista, mais 40 para pedreiro, 34 para servente de obras, 23 vagas para auxiliar de linha de produção e 22 para motorista de caminhão.

Os interessados nas vagas de emprego podem fazer o agendamento on-line pelo aplicativo prefeitura24horas ou comparecer à agência do Sine Goiânia, na Rua 01, número 147, Setor Central, com os documentos de Identificação (RG, CNH ou Passaporte), Carteira de Trabalho no modelo impresso ou digital e CPF.

Caso as características profissionais preencham as exigências da empresa empregadora, o Sine realiza o encaminhamento. Além do trabalho de intermediação da mão de obra, a plataforma faz a captação de vagas junto às empresas da cidade, e pode aumentar as ofertas divulgadas.

“O Sine Goiânia atualiza, diariamente, as vagas de emprego pelo aplicativo Prefeitura 24h. Estas oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio. Por isso, a orientação é que as pessoas fiquem atentas às mudanças”, destaca o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa.

Confira a lista completa das vagas ofertadas:

- Acabador de mármore e granito: 2 vagas;

- Açougueiro: 5 vagas;

- Agente de apoio socioeducativo: 2 vagas;

- Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 22 vagas;

- Ajudante de motorista: 3 vagas;

- Ajudante de obras: 33 vagas;

- Ajudante de pintor: 2 vagas;

- Ajudante de serralheiro: 4 vagas;

- Ajustador mecânico: 1 vaga;

- Almoxarife: 2 vagas;

- Analista contábil:1 vaga;

- Apontador de produção: 3 vagas;

- Armador de ferragens na construção civil: 1 vaga;

- Arte-finalista: 1 vaga;

- Assistente de engenharia (construção civil): 6 vagas;

- Assistente de serviço de contabilidade: 3 vagas;

- Atendente de balcão: 1 vaga;

- Atendente de lojas: 1 vaga;

- Atendente de mesa: 2 vagas;

- Atendente de telemarketing: 503 vagas;

- Auxiliar administrativo: 3 vagas;

- Auxiliar contábil: 3 vagas;

- Auxiliar de cozinha: 13 vagas;

- Auxiliar de creche: 1 vaga;

- Auxiliar de estoque: 4 vagas;

- Auxiliar de garçom: 1 vaga;

- Auxiliar de limpeza: 14 vagas;

- Auxiliar de linha de produção: 23 vagas;

- Auxiliar de logística: 1 vaga;

- Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica: 2 vagas;

- Auxiliar de manutenção predial: 1 vaga;

- Auxiliar de marceneiro: 3 vagas;

- Auxiliar de mecânico de autos: 1 vaga;

- Auxiliar de padeiro: 2 vagas;

- Auxiliar de pedreiro: 5 vagas;

- Auxiliar de torneiro mecânico: 2 vagas;

- Auxiliar financeiro: 2 vagas;

- Auxiliar técnico eletrônico: 2 vagas;

- Azulejista: 13 vagas;

- Borracheiro: 1 vaga;

- Cabeleireiro unissex: 1 vaga;

- Carpinteiro: 6 vagas;

- Carregador (veículos de transportes terrestres): 1 vaga;

- Churrasqueiro: 1 vaga;

- Conferente de carga e descarga: 2 vagas;

- Consultor de vendas: 15 vagas;

- Cortador de roupas: 1 vaga;

- Costureira de máquina reta: 1 vaga;

- Costureira em geral: 1 vaga;

- Cozinheiro de restaurante: 4 vagas;

- Cozinheiro geral: 5 vagas;

- Dedetizador: 4 vagas;

- Desenhista industrial gráfico (designer gráfico): 1 vaga;

- Desossador: 1 vaga;

- Eletricista auxiliar: 2 vagas;

- Eletricista de instalações: 2 vagas;

- Eletricista de manutenção industrial: 2 vagas;

- Eletrotécnico: 1 vaga;

- Empregado doméstico nos serviços gerais: 3 vagas;

- Empregado doméstico arrumador: 1 vaga;

- Empregado doméstico diarista: 1 vaga;

- Encarregado de obras: 2 vagas;

- Enxugador e acabador na lavagem de veículos: 2 vagas;

- Estoquista: 10 vagas;

- Faxineiro: 2 vagas;

- Impressor (serigrafia): 2 vagas;

- Instalador de alarme: 2 vagas;

- Instalador de película solar (insulfilm): 1 vaga;

- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança: 2 vagas;

- Instalador de telefones: 5 vagas;

- Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados: 15 vagas;

- Jardineiro: 2 vagas;

- Lanterneiro de automóveis (reparação): 1 vaga;

- Lavador de peças: 1 vaga;

- Lavador de veículos: 2 vagas;

- Lixador de móveis metálicos: 2 vagas;

- Manicure: 2 vagas;

- Marceneiro: 4 vagas;

- Mecânico de auto em geral: 2 vagas;

- Mecânico de automóveis e caminhões: 2 vagas;

- Mecânico de automóvel: 2 vagas;

- Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 4 vagas;

- Mecânico de manutenção de máquina industrial: 1 vaga;

- Mecânico de máquinas pesadas (manutenção): 1 vaga;

- Mecânico de suspensão: 2 vagas;

- Mecânico de veículos: 2 vagas;

- Mecânico eletricista de automóveis: 1 vaga;

- Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores): 3 vagas;

- Mecânico reparador de bombas hidráulicas: 1 vaga;

- Mecânico reparador de máquinas: 1 vaga;

- Montador: 3 vagas;

- Montador de acessórios: 2 vagas;

- Montador de móveis de madeira: 1 vaga;

- Montador de veículos automotores (linha de montagem): 1 vaga;

- Motofretista: 3 vagas;

- Motorista de caminhão: 22

- Motorista de caminhão-guincho pesado com munk: 2 vagas;

- Motorista de ônibus urbano: 3 vagas;

- Motorista entregador: 4 vagas;

- Operador de seccionadora: 1 vaga;

- Operador de computador: 1 vaga;

- Operador de empilhadeira: 2 vagas;

- Operador de máquina de dobrar chapas: 2 vagas;

- Operador de tratores diversos: 5 vagas;

- Passadeira de peças confeccionadas: 1 vaga;

- Pasteleiro: 3 vagas;

- Pedagogo: 1 vaga;

- Pedreiro: 40 vagas;

- Pedreiro de acabamento: 2 vagas;

- Pintor de obras: 2 vagas;

- Pintor de veículos (fabricação): 2 vagas;

- Pizzaiolo: 1 vaga;

- Porteiro: 1 vaga;

- Projetista eletrotécnico: 3 vagas;

- Recepcionista de hotel: 1 vaga;

- Repositor - em supermercados: 8 vagas;

- Representante comercial autônomo: 8 vagas;

- Salgadeiro: 2 vagas;

- Serrador de mármore: 1 vaga;

- Serralheiro: 3 vagas;

- Serralheiro montador: 1 vaga;

- Servente de obras: 34 vagas;

- Soldador: 9 vagas;

- Subgerente de loja (operações comerciais): 1 vaga;

- Supervisor comercial: 1 vaga;

- Supervisor de vendas comercial: 1 vaga;

- Tapeceiro de móveis: 1 vaga;

- Técnico de edificações: 1 vaga;

- Técnico de refrigeração (instalação): 3 vagas;

- Técnico eletrônico em geral: 2 vagas;

- Técnico em eletromecânica: 1 vaga;

- Técnico mecânico (máquinas): 1 vaga;

- Torneiro mecânico: 3 vagas;

- Vendedor interno: 27 vagas;

- Vendedor porta a porta: 10 vagas;

- Vendedor pracista: 40 vagas.

Leia também:

- Aparecida oferece 584 vagas de emprego nesta semana; confira

- Escolas do Futuro abrem 1.650 vagas para cursos gratuitos

- Bombeiro Mirim abre inscrições para mais de 1,3 mil vagas em Goiás; veja como participar