A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, oferece 981 vagas de emprego, a partir desta segunda-feira (4). Para concorrer às oportunidades, os interessados devem comparecer presencialmente à sede da plataforma, na Rua 1, no Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, Silvio Sousa, o Sine Goiânia disponibiliza diariamente todas as vagas no aplicativo da Prefeitura 24 horas para que os que estão procurando emprego possam acessar as informações com agilidade.

A maior parte das vagas são para atendente de telemarketing, motorista de ônibus urbano, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e ajudante de obras.

“O emprego é a forma mais segura, sustentável e satisfatória de superação das dificuldades financeiras e desigualdade social”, defende. “Nós acreditamos na inclusão produtiva da nossa população, e trabalhamos na captação de vagas para oferecer às pessoas mais participação na sociedade, dignidade e autonomia”, destaca o secretário.

Confira as vagas

Açougueiro 1

Agente de pátio 1

Ajudante de açougueiro (comércio) 1

Ajudante de obras 25

Ajudante de pintor 2

Ajudante de serralheiro 1

Alinhador de direção 1

Almoxarife 2

Analista contábil 1

Analista de marketing 2

Analista fiscal (economista) 1

Armador de ferragens na construção civil 2

Assistente administrativo 2

Assistente de vendas 5

Atendente balconista 2

Atendente de balcão 3

Atendente de farmácia - balconista 3

Atendente de lanchonete 7

Atendente de lojas 3

Atendente de lojas e mercados 2

Atendente de mesa 2

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 12

Auxiliar contábil 2

Auxiliar de churrasqueiro 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de cozinha 18

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de expedição 1

Auxiliar de garçom 12

Auxiliar de limpeza 58

Auxiliar de linha de produção 25

Auxiliar de logistica 30

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de produção - na confecção de roupas 1

Auxiliar de torneiro mecânico 4

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 1

Auxiliar técnico de manipulação em laboratório de farmácia 2

Auxiliar técnico de refrigeração 2

Borracheiro 4

Borracheiro auxiliar 2

Carpinteiro (obras) 3

Carteiro 1

Caseiro 1

Chefe de cozinha 1

Churrasqueiro 1

Consultor de tecnologia da informação 1

Consultor de vendas 10

Contínuo 1

Cortador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) 1

Cozinheiro de restaurante 5

Cozinheiro geral 5

Cozinheiro industrial 1

Desenhista de móveis 1

Desenhista projetista de construção civil 2

Eletricista 1

Eletricista auxiliar 1

Eletricista de instalações de prédios 6

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 4

Encanador 4

Encarregado de manutenção 1

Encarregado de obras 4

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2

Estoquista 3

Fiscal de prevenção de perdas 3

Gerente de recursos humanos 1

Gerente de vendas 1

Impressor serigráfico 1

Lavador de peças 1

Lavador de veículos 1

Lubrificador de máquinas 2

Mecânico 6

Mecânico de veículos 1

Mecânicos de veículos automotores 2

Mestre de obras 4

Montador de móveis de madeira 2

Motofretista 2

Motorista de automóveis 2

Motorista de caminhão 5

Motorista de ônibus urbano 100

Motorista entregador 3

Office-boy 1

Oficial de manutenção predial 1

Operador de caixa 29