A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 942 vagas de emprego nesta segunda-feira (11). Dentre as oportunidades, a maior parte é para atendimento de telemarketing.

O secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, Silvio Sousa, explica que as vagas são atualizadas diariamente no aplicativo da Prefeitura de Goiânia. “Disponibilizamos diariamente todas as vagas atualizadas no aplicativo Prefeitura 24 horas para que quem está à procura de trabalho possa acessar as oportunidades de forma fácil e rápida”.

O cadastro no Sine é gratuito e pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados nas oportunidades devem comparecer à sede do Sine Municipal, na Rua 1, no Setor Central, com os documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Quem já possui o cadastro precisa efetivar a inscrição para concorrer às vagas desejadas.

O Sine encaminha às empresas contratantes as informações dos candidatos que preenchem os requisitos necessários para as vagas ofertadas.

Confira as oportunidades

Açougueiro 3

Ajudante de açougueiro (comércio) 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 38

Ajudante de motorista 1

Ajudante de obras 4

Ajudante de obras 20

Ajudante de pintor 3

Almoxarife 12

Analista administrativo 1

Armador de ferragens na construção civil 2

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 19

Assistente de vendas 8

Atendente balconista 1

Atendente de balcão 4

Atendente de lanchonete 1

Atendente de lojas 3

Atendente de lojas e mercados 4

Atendente de mesa 4

Atendente de padaria 1

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 19

Auxiliar contábil 1

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de compras 1

Auxiliar de costura 3

Auxiliar de cozinha 17

Auxiliar de creche 1

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de escritório 1

Auxiliar de estoque 1

Auxiliar de garçom 10

Auxiliar de limpeza 59

Auxiliar de linha de produção 11

Auxiliar de logística 40

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de pedreiro 2

Auxiliar de pessoal 1

Auxiliar de produção – na confecção de roupas 1

Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 1

Auxiliar técnico de refrigeração 2

Bobinador – eletricista 1

Borracheiro 2

Borracheiro auxiliar 2

Cabeleireiro 1

Camareira de hotel 3

Carpinteiro (obras) 3

Caseiro 1

Chefe de cozinha 1

Churrasqueiro 1

Consultor de vendas 11

Contínuo 1

Cortador de roupas 1

Costureira de máquina reta 10

Costureira em geral 1

Cozinheiro de restaurante 2

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cozinheiro geral 7

Cozinheiro salgador 1

Dedetizador 2

Depilador de couros e peles 1

Eletricista 1

Eletricista de instalações de prédios 6

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de instalações industriais 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Encanador 4

Encarregado de manutenção 1

Encarregado de obras 4

Encarregado de seção de controle de produção 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2

Estoquista 1

Fisioterapeuta geral 1

Garçom 1

Gerente administrativo 1

Jardineiro 1

Lavador de ônibus 2

Lubrificador de máquinas 2

Manicure 1

Marceneiro 2

Massoterapeuta 1

Mecânico 6

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 2

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 2

Mecânico de manutenção hidráulica 1

Mecânico de veículos 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 5

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 4

Mestre de obras 4

Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo 2

Montador 1

Montador de móveis de madeira 2

Montador de veículos (reparação) 1