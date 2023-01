O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Goiânia oferta 947 vagas de emprego. As principais oportunidades são em atendimento de telemarketing, servente de pedreiro, vendedor pracista e também atendente de loja. Para se candidatar, é só agendar um atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou comparecer na sede do Sine, na rua 1 no Centro. É importante destacar que existem vagas para pessoas com deficiência (PCD). Veja lista abaixo.

Durante o primeiro encontro presencial, o candidato deve levar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Os atendimentos são feitos de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h. Caso o perfil do candidato preencha os requisitos dos contratantes, o candidato é encaminhado para uma entrevista presencial na empresa.

Estas ofertas foram disponibilizadas na última terça-feira (17), mas o banco de oportunidades do Sine é atualizado regularmente com novas vagas.

Confira lista completa:

Acabador de mármore e granito - 2

Ajudante de eletricista - 4

Ajudante de motorista - 3

Almoxarife - 1

Analista ambiental - 1

Armador de ferragens na construção civil - 6

Armazenista - 4

Assistente de engenharia (construção civil) - 2

Atendente de balcão - 5

Atendente de lojas - 14

Atendente de mesa - 2

Auxiliar administrativo - 3

Auxiliar de almoxarifado - 1

Auxiliar de cozinha - 4

Auxiliar de encanador - 4

Auxiliar de estoque - 3

Auxiliar de limpeza - 6

Auxiliar de linha de produção - 16

Auxiliar de manutenção de edifícios - 1

Auxiliar de manutenção predial - 1

Auxiliar de marceneiro - 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) - 2

Auxiliar de padeiro - 2

Auxiliar de sushiman - 2

Auxiliar de torneiro mecânico - 1

Atendente de telemarketing - 500

Babá - 1

Barbeiro - 4

Borracheiro - 2

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) - 1

Caldeireiro montador - 2

Carpinteiro - 8

Carpinteiro (obras) - 3

Carregador (veículos de transportes terrestres) - 1

Caseiro - 1

Churrasqueiro - 1

Consultor de vendas - 3

Contador - 2

Corretor de imóveis - 15

Costureira de máquina reta - 8

Cozinheiro de restaurante - 1

Cozinheiro de restaurante - 2

Cozinheiro de restaurante - 1

Cozinheiro geral - 1

Dedetizador - 3

Desossador - 2

Eletricista - 6

Empregado doméstico nos serviços gerais - 3

Encanador - 7

Encarregado de obras - 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos - 4

Estoquista - 2

Guardador de carro - 8

Instalador de película solar (insulfilm) - 1

Jardineiro - 2

Mecânico de auto em geral - 4

Mecânico de manutenção de motocicletas - 4

Mecânico de motor a diesel - 3

Mecânico de suspensão - 1

Mecânico de veículos - 1

Montador de estruturas metálicas - 3

Montador de móveis de madeira - 1

Montador soldador - 12

Motofretista - 1

Motorista carreteiro - 2

Motorista de caminhão - 3

Motorista entregador - 2

Operador de caixa - 4

Operador de empilhadeira - 1

Operador de máquinas fixas, em geral - 2

Operador de ponte rolante - 1

Organizador de evento - 1

Pasteleiro - 3

Pedreiro - 35

Porteiro - 1

Repositor de mercadorias - 4

Saladeiro - 1

Serrador de mármore - 1

Servente de obras - 49

Servente de pedreiro - 5

Soldador - 2

Soldador mecânico - 4

Supervisor de televendas - 1

Técnico de edificações - 2

Técnico em segurança do trabalho - 1

Técnico mecânico (máquinas) - 1

Teleoperador receptivo (telemarketing) - 12

Torneiro mecânico - 1

Vendedor interno - 41

Vendedor pracista - 45

Vigia - 4