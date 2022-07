A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, oferece 983 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (18). Os interessados em concorrer a um dos postos de trabalho, devem comparecer à sede da plataforma, na Rua 1, Setor Central, das 08h às 17h, com documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, Silvio Sousa, o Sine Goiânia disponibiliza diariamente todas as vagas no aplicativo da Prefeitura 24 horas para que os que estão procurando emprego possam acessar as informações com agilidade. Para ele, “o emprego é a forma mais segura, sustentável e satisfatória de superação das dificuldades financeiras e desigualdade social”, diz.

Sine

O Sine funciona como uma agência de empregos que faz o intermédio das empresas interessas em mão de obra e o trabalho que está em busca de uma oportunidade.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o Sine pelo telefone (62) 3524-2708.

Confira todas as oportunidades disponibilizadas nesta segunda-feira (18/07):

Açougueiro 4

Ajudante de açougueiro (comércio) 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32

Ajudante de motorista 3

Ajudante de obras 26

Ajudante de pátio de sucata 5

Ajudante de pintor 2

Ajudante de serralheiro 1

Almoxarife 11

Analista administrativo 1

Analista de marketing 1

Analista de recursos humanos 1

Arte-finalista 1

Assistente administrativo 13

Assistente de vendas 7

Atendente balconista 2

Atendente de balcão 2

Atendente de lojas 1

Atendente de mesa 13

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 14

Auxiliar de almoxarifado 10

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de costura 3

Auxiliar de cozinha 8

Auxiliar de creche 1

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque 2

Auxiliar de garçom 2

Auxiliar de lavanderia 4

Auxiliar de limpeza 81

Auxiliar de linha de produção 27

Auxiliar de logística 10

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 1

Auxiliar de pessoal 2

Auxiliar em saúde bucal 1

Auxiliar financeiro 1

Bobinador - eletricista 1

Cabeleireiro 2

Camareira de hotel 2

Chapista de lanchonete 2

Chefe de serviço de limpeza 1

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1

Consultor de tecnologia da informação 1

Consultor de vendas 27

Contínuo 1

Copeiro 1

Costureira de máquina reta 13

Costureira em geral 1

Costureiro, a máquina na confecção em série 2

Cozinheiro de restaurante 7

Cozinheiro do serviço doméstico 1

Cozinheiro geral 2

Cozinheiro salgador 1

Cuidador de idosos 1

Dedetizador 2

Eletricista 2

Eletricista de instalações 11

Eletricista de instalações de veículos automotores 1

Eletricista de instalações industriais 1

Empacotador, a mão 5

Empregado doméstico nos serviços gerais 2

Encanador 4

Encarregado de obras 2

Estoquista 5

Fisioterapeuta geral 1

Forneiro de padaria 1

Garçom 1

Gerente administrativo 1

Gerente de produção 1

Jardineiro 2

Lavador de veículos 1

Manobrista 10

Marceneiro 2

Mecânico de auto em geral 12

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 2

Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil 2

Mecânico de manutenção hidráulica 1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 5

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 4

Montador de automóveis 1

Montador soldador 15

Motofretista 8

Motorista de caminhão-betoneira 4

