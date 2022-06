A Prefeitura de Goiânia vai instalar um ponto de atendimento do Sine Móvel na Região Leste, na próxima sexta-feira (1º), das 09h às 14h. O estande será montado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no Setor Recanto das Minas Gerais, com vagas para facilitar o acesso dos moradores ao mercado de trabalho.

Os interessados devem comparecer com comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho. A estrutura contará com quatro atendentes, que irão realizar a verificação do perfil de cada candidato para ser encaminhado às empresas interessadas.

Segundo o secretário Silvio Sousa, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), haverá vagas de oportunidades para diversos tipos de escolaridade.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia