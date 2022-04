Economia Sine Móvel oferece 800 vagas de emprego em atendimento neste sábado Prefeitura de Goiânia monta estande no Parque Anhanguera II com serviços que incluem atualização cadastral e produção de carteiras de trabalho

Um ponto de atendimento móvel do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vai oferecer 800 vagas de emprego além de outros serviços para a população neste sábado (23). O estande será montado pela Prefeitura de Goiânia na Praça da Feira, no cruzamento das ruas Riachuelo e Carlos Gomes, no Parque Anhanguera II. Além das oportunidades de trabalho, os atendentes estarã...