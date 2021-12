Economia Sine Municipal de Goiânia está com 880 vagas de emprego disponíveis; 313 são temporárias Candidatos interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 1 do Setor Central, para se inscreverem

O Sine Municipal de Goiânia está oferecendo 880 vagas de emprego para quem busca recolocação no mercado. Profissionais interessados devem se inscrever de modo presencial no Sine, localizado na Rua 1 do Setor Central da capital, das 9h às 17h, e levar RG, carteira de trabalho, além de CPF e comprovante de endereço atualizado para preencher o documento de solicitação. Dentre as 880...