A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, oferta 940 vagas de emprego nesta terça-feira (28), para todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, o interessado deve comparecer à sede do Sine, na Rua 1, Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. O candidato também pode agendar o atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24h.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para atendente de telemarketing (500), servente de obras (35), ajudante de carga e descarga de mercadoria (34), ajudante de obras (20), lavador de veículos (15), entre outras.

“Os empresários que buscam por mão de obra qualificada também podem realizar cadastramento para ofertar oportunidades, pois, diariamente, várias pessoas buscam por vagas, destaca o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa.

Confira a lista completa das vagas disponíveis:

Açougueiro 3

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 34

Ajudante de motorista 1

Ajudante de obras 20

Ajudante de pintor 8

Ajudante de polimento 10

Ajudante de serralheiro 3

Analista de suporte técnico 1

Apontador de obras 2

Apontador de produção 3

Armador de ferragens na construção civil 4

Arte-finalista 3

Assistente de engenharia (construção civil) 6

Assistente de vendas 8

Atendente de balcão 3

Atendente de lanchonete 1

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 2

Auxiliar de almoxarifado 1

Auxiliar de cobrança 1

Auxiliar de cozinha 9

Auxiliar de desossador 1

Auxiliar de estoque 4

Auxiliar de garçom 1

Auxiliar de limpeza 10

Auxiliar de linha de produção 4

Auxiliar de manutenção predial 3

Auxiliar de mecânico de autos 8

Auxiliar de sushiman 2

Barman 1

Camareira de hotel 1

Carpinteiro 4

Carregador (veículos de transportes terrestres) 1

Caseiro 1

Churrasqueiro 1

Consultor de vendas 4

Contador 2

Copeiro 1

Copeiro de restaurante 1

Corretor de imóveis 15

Cortador, a mão 2

Costureira de máquina reta 8

Cozinheiro de restaurante 6

Dedetizador 2

Educador social 1

Eletricista 4

Eletricista auxiliar 1

Eletrotécnico 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 2

Empregado doméstico arrumador 2

Encanador 1

Encarregado de obras 5

Estoquista 2

Funileiro de veículos (reparação) 10

Gesseiro de revestimento 1

Instalador de alarme 2

Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia 4

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 10

Jardineiro 2

Lavador de carros 1

Lavador de veículos 15

Marceneiro 1

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4

Mecânico de motocicletas 2

Mecânico eletricista de automóveis 1

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 3

Montador de estruturas metálicas 1

Motofretista 1

Motorista de caminhão-pipa 3

Motorista de kombi 1

Motorista entregador 3

Operador de seccionadora 1

Operador de empilhadeira 1

Operador de escavadeira 1

Operador de máquinas fixas, em geral 2

Operador de motoniveladora 1

Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) 1

Operador de rolo compactador 3

Padeiro 1

Panfleteiro 8

Pedreiro 21

Pintor de automóveis 1

Pintor industrial 1

Polidor de metais 4

Projetista eletrotécnico 3

Promotor de vendas 2

Recepcionista de hotel 1

Repositor de mercadorias 7

Representante comercial autônomo 2

Serrador de mármore 1

Serralheiro 8

Serralheiro de ferro 1

Servente de obras 35

Soldador 2

Supervisor de segurança (vigilância) 1

Supervisor de vendas comercial 1

Tapeceiro de móveis 1

Técnico de refrigeração (instalação) 2

Técnico em segurança do trabalho 2

Técnico mecânico em ar condicionado 1

Vendedor de serviços 8

Vendedor interno 10

Vendedor pracista 17

