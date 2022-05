Prefeitura de Goiânia, através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), oferece 973 oportunidades trabalhos nesta terça-feira (11). Os interessados devem comparecer na Sede do SINE Municipal, na Rua 1, no Centro de Goiânia, com documento pessoal, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho (física ou digital).

O participante tem acesso direto a todas as oportunidades através do aplicativo Prefeitura24hrs. Há vagas disponíveis para funções como açougueiro, balconista, confeiteiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor, motorista de ônibus e atendente de telemarketing.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Cadeg) apontam que Goiânia é a quinta capital do país na geração de empregos no primeiro trimestre de 2022, com 12,3 mil novas admissões na cidade.

Confira as vagas disponíveis nesta terça-feira (11)

Açougueiro: 6

Agente de pesquisa: 5

Agente de reservas: 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 7

Ajudante de obras: 3

Ajudante de pátio de sucata: 5

Analista administrativo: 1

Analista de marketing: 1

Aplicador de auto adesivo: 1

Aplicador de serigrafia: 1

Armador de ferragens na construção civil: 2

Assistente de logística de transporte: 2

Assistente de vendas: 3

Atendente de telemarketing: 503

Auxiliar administrativo: 1

Auxiliar de cozinha: 7

Auxiliar de estoque: 6

Auxiliar de garçom: 2

Auxiliar de limpeza: 10

Auxiliar de linha de produção: 38

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica: 1

Auxiliar de marceneiro: 1

Auxiliar de padeiro: 1

Auxiliar de sushiman: 1

Auxiliar financeiro: 2

Auxiliar operacional de logística: 15

Balconista: 1

Borracheiro: 2

Cabeleireiro escovista: 2

Camareira de hotel: 2

Carpinteiro: 2

Caseiro: 1

Chapa de caminhão: 1

Chapeiro: 2

Churrasqueiro: 2

Cobrador externo: 1

Confeiteiro: 1

Conferente de controle de produção: 1

Consertador de pneus: 1

Consultor de vendas: 35

Cortador de roupas: 1

Costureira de máquina reta: 5

Costureira em geral: 11

Cozinheiro de restaurante: 2

Cozinheiro geral 3

Dedetizador: 1

Eletricista de instalações de veículos automotores: 1

Empregado doméstico nos serviços gerais: 1

Empregado doméstico arrumador: 2

Encarregado de manutenção: 1

Engenheiro civil: 1

Engenheiro elétrico: 1

Estoquista: 1

Forneiro de padaria: 1

Frentista: 6

Garçom: 1

Gerente de produção: 1

Gerente de restaurante: 1

Gerente geral de vendas: 1

Impressor digital: 1

Instalador de alarme: 1

Instalador de antenas de televisão: 2

Instalador de película solar (insulfilm): 1

Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas: 5

Instrutor no ensino profissionalizante: 1

Jardineiro: 1

Lavador de carros: 1

Manicure: 2

Maquiador: 2

Marceneiro: 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares: 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas: 10

Mecânico de manutenção de ônibus: 10

Mecânico de suspensão: 1

Mecânico de veículos: 1

Mecânico eletricista de automóveis: 1

Mensageiro externo: 1

Montador de acessórios: 1

Montador soldador: 2

Motofretista: 4

Motorista carreteiro: 24

Motorista de caminhão: 14

Motorista de ônibus urbano: 100

Motorista entregador: 18

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações: 1

Operador de máquina de bordar: 1

Operador de produção (química, petroquímica e afins): 5

Operador de serigrafia: 1

Pedreiro: 5

Perfurador de poços artesianos: 2

Pintor de estruturas metálicas: 1

Representante comercial autônomo: 5

Saladeiro: 3

Serralheiro: 1

Servente de limpeza: 2

Servente de obras: 4

Servente de pedreiro: 1

Soldador: 2

Tapeceiro de móveis: 2

Tapeceiro de veículos: 1

Técnico de rede (telecomunicações): 2

Técnico em segurança do trabalho: 1

Torneiro mecânico: 2

Vendedor de serviços: 5

Leia também:

- Mesmo com inflação em alta, vestuário e calçados puxam vendas do comércio em Goiás

- IFG abre 120 vagas para cursos técnicos em Goiânia, Itumbiara e Jataí

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia