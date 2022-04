O Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Goiânia, divulgou uma lista com mais 700 oportunidades de trabalhos. As vagas disponíveis são para funções como atendente de mesa, telemarketing, servente de obras, frentista, dedetizador, auxiliar administrativo entre outras.

Os interessados devem comparecer à sede do Sine Municipal, localizada na Rua 1, no Centro, com documento pessoal, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho.

A gestão do Sine é realizada pela prefeitura da capital. Goiânia finalizou o ano de 2021 com a oferta de 35 mil postos de trabalho. Os serviços do Sine oferecem suporte necessário para o trabalhador se conectar as empresas que tenham vagas disponíveis.

Para mais informações, os candidatos podem entra em contato com o Sine Goiânia através do número (62) 3524-2708

Confira a lista.

Açougueiro: 5

Administrador: 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 5

Ajudante de motorista: 1

Ajudante de obras: 1

Ajudante de serralheiro: 3

Analista de suporte técnico: 1

Aplicador de auto adesivo: 1

Arte-finalista: 2

Assistente de compras: 1

Assistente de engenharia (construção civil): 1

Atendente de farmácia (balconista): 1

Atendente de mesa: 10

Atendente de padaria: 1

Atendente de telemarketing: 503

Auxiliar administrativo: 13

Auxiliar de cobrança: 1

Auxiliar de cozinha: 2

Auxiliar de escritório: 1

Auxiliar de faturamento: 2

Auxiliar de limpeza: 2

Auxiliar de linha de produção: 3

Auxiliar de mecânico de autos: 3

Auxiliar de produção (confecção de roupas): 2

Auxiliar de torneiro mecânico: 1

Auxiliar financeiro: 1

Caldeireiro montador: 1

Caseiro: 1

Conferente de carga e descarga: 2

Costureiro (máquina na confecção em série): 1

Cozinheiro de restaurante: 4

Cozinheiro geral: 1

Dedetizador: 7

Eletricista auxiliar: 3

Eletricista de baixa-tensão: 1

Eletricista de instalações de veículos automotores: 1

Empregado doméstico nos serviços gerais: 1

Encarregado de expedição: 1

Engenheiro mecânico: 1

Enxugador de veículos: 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos: 1

Estoquista: 2

Farmacêutico: 1

Frentista: 3

Instalador de antenas de televisão: 2

Instalador de película solar (insulfilm): 1

Jardineiro: 1

Lavador de automóveis: 3

Manobrista: 1

Marceneiro: 2

Massoterapeuta: 1

Mecânico: 2

Mecânico de auto em geral: 2

Mecânico de automóvel: 2

Mecânico de bicicletas: 1

Mecânico eletricista de automóveis: 1

Montador de estruturas metálicas: 3

Motorista entregador: 5

Oficial de manutenção predial: 1

Operador de lavador de veículos: 4

Operador de máquina de bordar: 1

Operador de oxicorte: 1

Operador de telemarketing ativo: 5

Pedreiro: 3

Pintor industrial: 2

Polidor de metais: 1

Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som): 1

Representante comercial autônomo: 2

Salgadeiro: 3

Serralheiro: 1

Servente de limpeza: 1

Servente de obras: 10

Soldador: 4

Supervisor de vendas no varejo: 2

Tapeceiro de veículos: 1

Técnico em segurança do trabalho: 2

Torneiro mecânico: 1

Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas: 20

Trabalhador rural: 1

Vendedor de comércio varejista: 1

Vendedor interno: 7

Vendedor pracista: 2

Zelador de edifício: 1

