A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece nesta semana 997 vagas de emprego. O candidato deve comparecer presencialmente à sede do Sine, localizado na Rua 1, no Setor Central, com documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. O interessado deve acessar o site da Prefeitura verificar se preenche os requisitos exigidos pela instituição contratante.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de de estoque, consultor de vendas, garçom, manicure, entre outras.

Os postos de trabalho disponíveis são atualizados diariamente no aplicativo Prefeitura 24 horas. O sine realiza a conexão entre as pessoas que estão à procura de emprego e empresas que precisam contratar.

Confira as vagas:

Açougueiro 3

Advogado 1

Agente de pátio 1

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 10

Ajudante de obras 26

Alinhador de direção 1

Almoxarife 1

Analista de marketing 2

Analista de recursos humanos 1

Assistente administrativo 1

Assistente de vendas 1

Atendente balconista 1

Atendente de balcão 1

Atendente de farmácia – balconista 2

Atendente de lanchonete 2

Atendente de lojas 37

Atendente de mesa 5

Atendente de padaria 3

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 5

Auxiliar de almoxarifado 15

Auxiliar de compras 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de cozinha 21

Auxiliar de encanador 4

Auxiliar de estoque 3

Auxiliar de garçom 10

Auxiliar de limpeza 12

Auxiliar de linha de produção 10

Auxiliar de marceneiro 4

Auxiliar de pintor de automóveis 2

Auxiliar de torneiro mecânico 2

Borracheiro 1

Carpinteiro 1

Caseiro 1

Churrasqueiro 2

Confeiteiro 1

Consultor de vendas 10

Costureira de máquina overloque 1

Costureira de máquina reta 1

Cozinheiro de restaurante 2

Cozinheiro geral 5

Cozinheiro industrial 1

Cumim 2

Dedetizador 2

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 2

Desenhista projetista de construção civil 2

Eletricista 1

Empregado doméstico nos serviços gerais 4

Empregado doméstico arrumador 1

Encanador 4

Encarregado de manutenção 1

Encarregado de obras 2

Engenheiro mecânico 1

Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2

Estoquista 4

Fiscal de prevenção de perdas 1

Forneiro de padaria 1

Frentista 5

Garçom 3

Impressor serigráfico 1

Inspetor de equipamentos 1

Lavador de peças 1

Lavador de veículos 3

Manicure 2

Massoterapeuta 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 3

Mecânico de auto em geral 3

Mecânico de suspensão 2

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) 5

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 3

Montador de automóveis 2

Montador soldador 15

Motofretista 4

Motorista de caminhão 2

Motorista de kombi 1

Motorista de ônibus urbano 100

Motorista entregador 3

Office-boy 1

Operador de caixa 10

Operador de caixa 16

Operador de empilhadeira 1

Operador de lavador de veículos 4

Operador de telemarketing ativo 10

Pedreiro 19

Pintor de estruturas metálicas 1

Pintor de máquinas industriais 1

Pizzaiolo 1

Polidor de automóveis 1

Porteiro 2

Preparador de drinques e bebidas 2

Promotor de vendas 2

Recepcionista atendente 13

Recepcionista, em geral 1

Repositor de mercadorias 7

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia