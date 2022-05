A Prefeitura de Goiânia, através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), oferece 1.137 oportunidades de trabalhos a partir desta quarta-feira (25). Os interessados devem comparecer à sede do SINE Goiânia, na rua 1, no Centro de Goiânia, com documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço atualizado.

Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para administrador, auxiliar de conservação de obras civis, auxiliar de linha de produção, costureira, mecânico de ônibus, entre outros.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (62) 3524-2708.

Confira as vagas disponíveis:

- Açougueiro 2

- Administrador 1

- Ajudante de eletricista 2

- Ajudante de motorista 1

- Ajudante de obras 1

- Ajudante de pátio de sucata 5

- Alinhador de pneus 3

- Analista de marketing 1

- Analista de pesquisa de mercado 3

- Analista de suporte 4

- Armador de estrutura de concreto 2

- Armador de ferragens na construção civil 2

- Arte-finalista 1

- Assistente administrativo 1

- Assistente de vendas 2

- Atendente de consultório médico 2

- Atendente de lanchonete 3

- Atendente de mesa 1

- Atendente de telemarketing 501

- Auxiliar administrativo 2

- Auxiliar de compras 1

- Auxiliar de confeitaria 1

- Auxiliar de conservação de obras civis 8

- Auxiliar de cozinha 5

- Auxiliar de encanador 5

- Auxiliar de estoque 16

- Auxiliar de laboratorista de solo 1

- Auxiliar de limpeza 34

- Auxiliar de linha de produção 110

- Auxiliar de marceneiro 1

- Auxiliar de produção – na confecção de roupas 1

- Auxiliar de serviços de alimentação 2

- Barman 2

- Borracheiro 3

- Cabeleireiro 3

- Carpinteiro 2

- Caseiro 1

- Chapa de caminhão 1

- Churrasqueiro 5

- Conferente de controle de produção 1

- Consultor de vendas 52

- Copeiro 1

- Costureira de máquina overloque 4

- Costureira de máquina reta 13

- Costureira de máquinas industriais 1

- Costureira em geral 2

- Cozinheiro de restaurante 2

- Cozinheiro geral 3

- Cumim 1

- Depilador de couros e peles 1

- Eletricista auxiliar 1

- Eletricista bobinador 1

- Eletricista de instalações de prédios 1

- Eletricista de instalações industriais 2

- Empacotador 4

- Empregado doméstico nos serviços gerais 1

- Empregado doméstico arrumador 3

- Encanador 4

- Engenheiro civil 1

- Engenheiro elétrico 1

- Engenheiro orçamentista 1

- Estoquista 3

- Garçom 2

- Instalador de águas, esgotos e gás 2

- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 6

- Jardineiro 1

- Manicure 3

- Maquiador 2

- Marceneiro 1

- Massoterapeuta 1

- Mecânico 2

- Mecânico de manutenção de ônibus 10

- Mecânico de manutenção hidráulica 1

- Mecânico de radiadores 1

- Mecânico de veículos 1

- Montador de estruturas metálicas 6

- Montador soldador 6

- Motorista de ônibus urbano 100

- Motorista entregador 1

- Office-boy 1

- Oficial de manutenção 1

- Operador de caixa 8

- Operador de lavador de veículos 4

- Operador de suporte técnico (telemarketing) 3

- Passador de roupas em geral 2

- Pedreiro 4

- Perfurador de poços artesianos 2

- Pintor de edifícios 2

- Recepcionista de hotel 1

- Repositor em supermercados 12

- Representante comercial autônomo 1

- Salgadeiro 2

- Serralheiro 2

- Servente de obras 28

- Soldador 6

- Tapeceiro de veículos 4

- Técnico de manutenção elétrica 1

- Técnico mecânico montador 1

- Tecnólogo em segurança do trabalho 1

- Torneiro mecânico 3

- Trabalhador de preparação de pescados 3

- Vaqueiro 1

- Vendedor de serviços 1

- Vendedor de serviços 52

Leia também:

- Hospital de Santa Helena de Goiás abre inscrições para seleção com salários de até R$4 mil

- Confira as vagas de emprego ofertadas em Aparecida nesta semana

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia