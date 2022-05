Economia Sob pressão de custos, caminhoneiros goianos param de rodar Anúncio de novo reajuste do diesel pela Petrobras aumenta preocupação especialmente de profissionais autônomos; sindicatos revelam tendência de desistências

A pressão do aumento dos custos do diesel às peças do caminhão têm feito muitos caminhoneiros goianos abandonarem a profissão. Um movimento de descontentamento que tem sido informado por sindicatos da categoria, especialmente após anúncios de alta no diesel, o que impacta em cheio os profissionais autônomos. Dados da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT)...