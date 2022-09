Economia Sob pressão, preço do etanol em Goiás é encontrado a R$ 2,89 Recuo tem relação direta com a maior competitividade da gasolina e o auge do período de colheita da safra de cana de açúcar

Os preços dos combustíveis continuam em queda nos postos de Goiânia e do interior, para a felicidade dos motoristas. O litro do etanol hidratado, que chegou a custar quase R$ 5,50 em alguns postos da capital este ano, ontem era vendido por até R$ 2,89 em revendedores de Aparecida de Goiânia. Além do benefício da carga tributária, o valor do etanol continua em queda por ca...