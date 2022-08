Economia Sobras de tomate industrializado são foco de pesquisa Sementes, casca e resto de polpa são matéria-prima para fabricar ração e nutracêutico, um suplemento alimentar para pacientes com câncer

Uma iniciativa pioneira no Brasil dentro do conceito de economia circular, em que os resíduos de uma indústria servem de matéria-prima reciclada para outra indústria, começa a ser desenvolvida pelo grupo Goiás Alimentos S/A, de Goianésia, fabricante de produtos de tomate da marca Goialli. As pesquisas são em parceria com o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), da Unive...