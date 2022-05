Economia Soja impulsiona exportações goianas em abril Vendas externas crescem 15,06% em comparação com o ano passado; China segue como principal destino dos produtos que partem de Goiás

A soja impulsionou as exportações goianas em abril. Goiás registrou incremento de 15,06% nas vendas externas durante o mês, sendo que o principal parceiro comercial é a China. No saldo da balança, o Estado registrou superávit de US$ 821,1 milhões, também um resultado superior, mesmo com o avanço de 43,24% das importações se comparado ao mesmo período do ano passado. Quando se tra...