Economia STF declara inconstitucional alíquota de ICMS de energia elétrica e comunicações em Goiás O ministro explicou no relatório que, uma vez adotada a seletividade no ICMS o estado não pode estabelecer alíquotas sobre as operações de energia elétrica e os serviços de comunicação mais elevadas que a alíquota das operações em geral

As regras em Goiás que fixavam alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para operações de fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações acima do que é cobrado em outras operações foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, Goiás e outro estados que também tiveram a mesma decisão, devem ...