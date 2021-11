Economia Substituir Bolsa Família por Auxílio Brasil vai gerar 'insegurança social', diz economista O problema, segundo Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre, é que o futuro dos pagamentos é incerto, tanto em caso de reeleição de Bolsonaro, quanto em caso de troca no Palácio do Planalto

A substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil vai provocar uma "insegurança social", afirmou nesta segunda-feira (8) o economista Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). O novo programa de transferência de renda prevê repasses no valor de R$ 400 até o final de 202...