A rede de supermercados Super Barão está com mais de 200 vagas de emprego disponíveis para diversas unidades, em Goiânia, Aparecida e Trindade. Há oportunidades para profissionais de nível fundamental, médio e superior.

Os interessados devem comparecer de segunda à quinta, entre 8h e 13h, na sede administrativa do Grupo Barão, localizada na Avenida Pedro Ludovico, 446, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, levando documentos pessoais, carteira de trabalho e caneta azul. Não é permitido levar acompanhantes. Outra opção é enviar o currículo no e-mail rh14@superbarao.com.br.

Oportunidades do Grupo Barão

- Açougueiro (10)

- Assist. de Prevenção e Perdas (9)

- Assist. de Estoque (2)

- Aux. de Depósito (10)

- Aux. de Panificadora (30)

- Aux. Serviços Gerais (15)

- Aux. Almoxarifado (1)

- Cartazista (1)

- Copeira (1)

- Conferente (4)

- Balconista de Açougue (30)

- Padeiro (4)

- Encarregado de Frios e HFG (4)

- Operador de Caixa (50)

- Operador de Empilhadeira (1)

- Repositor (44)

- Motorista Cat. D (2)

- Líder de Prevenção e Perdas (1)

- Outras vagas do Grupo Barão

Analista de CRM

Requisitos:

- Graduação completa ou cursando em administração, marketing, tecnologia ou economia.

- Conhecimento em Excel avançado.

- Experiência em varejo, CRM/CBM, projetos

- Possuir disponibilidade de deslocamento entre lojas de Goiânia.

Copeira

- Preparar e servir café da manhã e lanche da tarde para os funcionários e a diretoria.

- Executar atividades de limpeza nas áreas comuns e salas de reunião, visando manter a organização e higiene.

- Colaborar na execução das demais atividades da área.

Requisitos

- Disponibilidade de horários

- Experiência na função

Analista de recursos humanos

Requisitos:

- Graduação completa ou cursando psicologia, administração ou gestão de recursos humanos.

- Conhecimento intermediário em Excel.

- Experiência anterior com todos os subsistemas de recursos humanos

- Possuir veículo próprio

