A rede de supermercados Bretas promove nesta quarta-feira (24) o “Grande Feirão de Empregos Bretas”. São 248 vagas para trabalhar em diferentes setores da empresa em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Os interessados devem ir pessoalmente, das 8h às 16h, ao estacionamento da loja Anhanguera, no Setor Central de Goiânia. Há oportunidades para operador de supermercado, fiscal de prevenção de perdas entre outras.

De acordo com a organização do feirão, o candidato precisa levar um currículo atualizado. A empresa não divulgou o número exato de vagas para cada cargo.

A organização do feirão explicou também que desenvolve um projeto que visa a contratação de profissionais com mais de 50 anos. O “Talentos Experientes” tem como objetivo promover a realocação no mercado de trabalho.

Grande Feirão de Empregos Bretas

Data: 22 de novembro

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Estacionamento da loja Anhanguera: Rua 04, Setor Central, Goiânia

