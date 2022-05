Economia Taxa de desemprego estabiliza em Goiás Índice ficou em 8,9% no primeiro trimestre deste ano, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2021, mas 4 pontos porcentuais abaixo dos três primeiros meses do ano passado

Depois de três quedas seguidas, a taxa de desemprego praticamente estabilizou em Goiás, passando de 8,7% no quarto trimestre de 2021 para 8,9% no primeiro trimestre deste ano. A boa notícia é que o Estado iniciou 2022 com uma taxa de desocupação 4 pontos porcentuais menor que registrada no mesmo período do ano passado, quando a população desocupada representava 13,9% d...