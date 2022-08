Começam nesta terça-feira (16), a partir das 10h, as inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO). O edital oferece 35 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo com salário inicial fixado atualmente em R$ 11.335,32. A carga horária é de 6 horas diárias.

A maior parte das vagas (25), é destinada à especialidade Controle Externo, sendo que a escolaridade exigida é de diploma de conclusão de qualquer curso de nível superior. Duas destas vagas estão reservadas a candidatos com deficiência.

Há ainda, duas vagas para Contabilidade, exclusiva para graduados em Ciências Contábeis, três vagas para Engenharia, destinadas a graduados nessa área, e cinco vagas em Tecnologia da Informação, para formados em qualquer curso de nível superior.

O período de inscrições está aberto até o dia 27 de setembro e os interessados deverão acessar o site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição é R$ 195,00 e as provas serão realizadas em duas etapas, ambas no dia 6 de novembro deste ano. A primeira, referente à prova escrita objetiva, será no período da manhã. Já a segunda, prova escrita discursiva, na parte da tarde. Para mais informações, leia o edital na íntegra.

Leia também:

- TCE-GO publica edital para concurso público com salário de R$ 11 mil

- Conselho Regional de Psicologia abre seleção para mais de 100 vagas e salários de até R$ 3,5 mil

- Corpo de Bombeiros de Goiás abre inscrições para 612 vagas com salários de até R$ 13,9 mil