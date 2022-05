Economia Temendo prejuízos, produtor se prepara para enfrentar frio em Goiás Hortaliças estão entre as culturas mais vulneráveis à queda na temperatura, que afeta o desenvolvimento das plantas, comprometendo produção e qualidade

O anúncio da chegada de uma forte frente fria a Goiás nesta quarta-feira (18) deixou muitos produtores rurais em alerta, pois a queda na temperatura pode afetar o desenvolvimento das plantas, acelerar a secagem de pastagens e até reduzir o desempenho dos animais. As hortaliças estão entre as culturas mais vulneráveis ao frio, que pode queimar as folhas e caules e...