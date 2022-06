O Laboratório Teuto está com mais de 100 vagas de emprego abertas para Anápolis. As oportunidades são para as áreas produtivas da empresa, de garantia da qualidade e engenharia, todas com qualificação para nível médio, técnico e superior, com a contratação imediata. A companhia oferece também vagas para Pessoas Com Deficiência (PCD’s).



A indústria farmacêutica disponibiliza oportunidades de trabalho presencial, na sede que fica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e em sistema home office, trabalhando em casa.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Teuto, Michelle Feitosa, os salários são compatíveis com o mercado. Ela também comentou sobre os principais benefícios oferecidos pela empresa, como refeição no local, vale-alimentação e transporte corporativo com acesso gratuito ao wifi.

Como se candidatar

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site do laboratório, onde estão disponíveis as vagas com as suas especificidades, ou encaminhar o currículo para o e- mail: selecao@teuto.com.br, com a área de interesse no assunto.

As vagas também são divulgadas e atualizadas nas redes sociais da companhia (Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter). Além das vagas externas, o Teuto disponibiliza também a oportunidade de crescimento por meio de seleções internas.

