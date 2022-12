A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quinta-feira (01), cinco loterias: 6013 da Quina; 2450 da Dupla Sena; 1867 da Timemania, 677 da Lotofácil e 688 do Dia de Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 700 mil, teve os seguintes números sorteados: 17-34-69-62-05.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 10,5 milhões, a Timemania teve o seguinte resultado: 09-25-37-02-69-76-15. O time do coração é o Treze, da Paraíba.

Dupla Sena

Com prêmio previsto era de R$ 4,9 milhões. A Dupla Sena sorteou os seguintes números: 38-36-09-17-13-48 no primeiro sorteio; 48-30-37-13-12-02 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 400 mil, apresentou o seguinte resultado: 31-29-22-30-06-25-02. O mês da sorte é dezembro.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil teve o seguinte resultado: 01-18-17-24-14-16-22-04-11-06-12-08-10-03-21.