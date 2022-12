A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta quinta-feira (8), cinco loterias: 6019 da Quina; 2453 da Dupla Sena; 1870 da Timemania, 2683 da Lotofácil e 691 do Dia da Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 3,2 milhões, a Quina sorteou os seguintes números: 30-68-79-74-21.

Dupla Sena

Com prêmio previsto era de R$ 6 milhões, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 47-49-43-06-48-03 no primeiro sorteio; 16-15-37-29-46-04 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte aorteou o seguinte resultado: 14-20-13-05-03-29-10. O mês da sorte é fevereiro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 12 milhões, a Timemania apresentou o seguinte resultado: 05-01-46-37-51-69-64. O time do coração é o São Raimundo, de Roraima.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 4 milhões para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 08-25-10-14-02-11-13-21-22-12-03-20-23-04-01.