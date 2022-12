A Caixa Econômica Federal sorteou, nesta terça-feira (27), cinco loterias: 6035 da Quina; 2699 da Lotofácil, 2461 da Dupla Sena; 1878 da Timemania e 699 do Dia de Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 5,1 milhões, a Quina sorteou os seguintes números: 33-50-57-75-77.

Dupla Sena

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Dupla Sena sorteou os seguintes números: 03-17-22-24-30-45 no primeiro sorteio; 04-25-28-30-44-47 no segundo sorteio.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2,1 milhões, o Dia de Sorte sorteou o seguinte resultado: 02-06-07-09-20-26-29. O mês da sorte é 08 - Agosto.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 16,2 milhões, a Timemania apresentou o seguinte resultado: 54-57-60-63-68-74-80. O time do coração é o 34 - Cuiabá/MT.

Lotofácil

Com prêmio em torno de R$ 1,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, a Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 01-03-04-06-07-08-11-13-14-15-16-20-22-23-24.