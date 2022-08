A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (23), cinco loterias: os concursos 5931 da Quina; o 2408 da Dupla Sena; o 1825 da Timemania e o 646 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 4,8 milhões, a Timemania apresentou o seguinte resultado: 08-10-37-55-61-77-79. O time do coração é o Fluminense, do Rio de Janeiro.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 2,2 milhões, a Quina teve os seguintes números sorteados: 21-23-24-43-54.

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 3,9 milhões, a Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:

1º sorteio: 06-10-22-32-37-42;

2º sorteio: 06-08-20-22-37-38.

Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, a Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 03-06-07-08-09-10-11-14-16-18-19-20-21-23-24.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, a Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-04-05-13-15-22-24. O mês da sorte é Setembro.

