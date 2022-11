A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (17/11), cinco concursos: número 6001 da Quina; 2665 da Lotofácil; 1861 da Timemania; 2444 da Dupla Sena e o 682 da Dia de Sorte.

Quina

Com prêmio previsto de R$ 5,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 03-15-20-57-58.

Dupla Sena

Com prêmio previsto é de R$ 3,3 milhões, sorteou os seguintes números sorteados: 11-25-30-37-47-48 no primeiro sorteio; 27-36-37-40-43-44 no segundo sorteio.

Lotofácil

Com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, teve o seguinte resultado: 03-06-07-08-09-11-12-13-15-16-18-19-20-21-25.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, teve o seguinte resultado: 15-16-19-20-26-29-30. O mês da sorte é Setembro.

Timemania

Com prêmio previsto de R$ 8 milhões apresentou o seguinte resultado: 08-20-31-49-62-68-77. O time do coração é o Chapecoense, de Santa Catarina.