Economia TJ-GO e MP-GO deram início a concursos em 2021

Em Goiás, o Tribunal de Justiça (TJ-GO) e o Ministério Público (MP-GO) já deram início a concursos públicos em 2021. No caso do TJ-GO, foram realizadas três provas: para juízes substitutos (52 vagas), cartorários extrajudiciais (292 vagas) e analistas judiciários (95 vagas). Já o MP-GO está com inscrições abertas para quatro concursos que somam cinco vagas. As oportu...