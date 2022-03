O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) segue com inscrições abertas para o concurso que vai selecionar profissionais do design do seu selo histórico. Designers e desenhistas, profissionais ou amadores podem se inscrever até dia 28 de março, os melhores trabalhos vão ser contemplados com prêmios de até R$ 8 mil.

Pode participar do concurso qualquer pessoa física, ilustrador amador ou profissional, com ou sem experiência. Os trabalhos devem ser encaminhados para o e-mail cmcgoias@goias.com até o dia 28 de março.

Não há taxa de inscrição e cada participantes pode enviar até três trabalhos, individualmente. Os autores dos três trabalhos vencedores receberão premiações em dinheiro: 1° lugar, R$ 8 mil; 2° lugar, R$ 4 mil e 3° lugar, R$ 2 mil.

O logotipo vencedor será utilizado no selo adesivo para identificação dos processos e documentos considerados de valor histórico para o Poder Judiciário goiano. A ideia do desenho deve considerar a utilização nas mídias impressa e eletrônica.

O resultado será divulgado durante a abertura da Semana da Memória do Judiciário Goiano, no dia 18 de maio. Uma comissão irá escolher os melhores trabalhos, baseados em vários critérios: comunicação visual; pertinência e adequação ao tema proposto; originalidade, criatividade (cores, dimensões e proporcionalidade) e aplicabilidade (seja em cores, em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes fundos, incluindo definição da imagem).